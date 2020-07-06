В Калининградской области стартовал финальный этап конкурса «Морской десант-2020»

На полигоне Хмелевка в Калининградской области стартовал финальный этап конкурса среди морских пехотинцев «Морской десант-2020». Состязания проводятся в рамках Армейских международных игр, сообщает Минобороны России.

Более 200 морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсантов ДВОКУ и РВВДКУ проходят третий этап – «Эстафета», добавили в военном ведомстве. Именно после него определится победитель всеармейского конкурса.

Участникам необходимо на боевых машинах БТР-82А пройти четырехкилометровую трассу с препятствиями, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.