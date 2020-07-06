Лучшие умы: более 50 призывников из Москвы и Подмосковья отправились в научные роты

Более 55 призывников из Москвы и Подмосковья отправились в научные роты Вооруженных Сил РФ.

Чтобы встать в интеллектуальный армейский строй, новобранцы прошли строгий отбор - лучших из лучших выбирали из тысяч претендентов. Теперь настал завершающий этап и начало службы.

Перед дорогой молодых людей обеспечили всем необходимым - выдали форму и предметы личной гигиены. Также, все новобранцы сдали обязательный тест на коронавирус.