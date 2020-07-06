Первые корабли прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Первые корабли прибыли в Кронштадт для подготовки к Главному военно-морском параду ко Дню Военно-морского флота России.

Среди них - малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг», корвет Балтийского флота «Стойкий» и отряд противодиверсионных катеров Северного флота. Все они встали на якорь у причалов Ленинградской военно-морской базы. Техника и вооружение работают в штатном режиме.

Всего в Главном военно-морском параде примут участие 46 кораблей и подводных лодок. В этом году он пройдет 26 июля.