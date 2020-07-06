Первые корабли прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля, в День ВМФ.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первые корабли прибыли в Кронштадт для подготовки к Главному военно-морском параду ко Дню Военно-морского флота России.
Среди них - малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг», корвет Балтийского флота «Стойкий» и отряд противодиверсионных катеров Северного флота. Все они встали на якорь у причалов Ленинградской военно-морской базы. Техника и вооружение работают в штатном режиме.
Всего в Главном военно-морском параде примут участие 46 кораблей и подводных лодок. В этом году он пройдет 26 июля.