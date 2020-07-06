БМР-3М против минных полей: кадры учений саперов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли учения саперов. С помощью бронированной машины разминирования БМР-3М военнослужащие проделали проходы в минных полях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины - усиленная противоминная защита», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие отразили атаку условных диверсантов, обнаружили взрывные устройства на дороге, а затем уничтожили их на месте накладными зарядами.

Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок без специализированного оборудования, добавили в пресс-службе.

БМР-3М или «Вепрь» - российская бронированная машина разминирования. Разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А.Основное предназначение боевой машины - разведка, преодоление и разминирование минных полей.