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БМР-3М против минных полей: кадры учений саперов в Хабаровском крае

Андрей Аркадьев
11:36 06.07.2020
Инженеры использовали образец бронированной машины разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровском крае прошли учения саперов. С помощью бронированной машины разминирования БМР-3М военнослужащие проделали проходы в минных полях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины - усиленная противоминная защита», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие отразили атаку условных диверсантов, обнаружили взрывные устройства на дороге,  а затем уничтожили их на месте накладными зарядами.

Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок без специализированного оборудования, добавили в пресс-службе.

БМР-3М или «Вепрь» - российская бронированная машина разминирования. Разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А.Основное предназначение боевой машины - разведка, преодоление и разминирование минных полей.

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