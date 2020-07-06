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«Покажем мощь и потенциал всего ВМФ»: главком ВМФ Евменов о предстоящем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Валентина Пескова
00:12 06.07.2020
Главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов рассказал, каким будет предстоящее праздничное действо 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
«Покажем мощь и потенциал всего ВМФ»: главком ВМФ Евменов о предстоящем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
© Фото: Минобороны РФ

75-летие Великой Победы, которое отмечается в текущем году, обязывает моряков Военно-морского флота  еще выше держать флаг ответственности и овладевать  новыми результатами в боевой учебе. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов «Красной звезде».

«Нами была проведена масштабная работа по подготовке к столь важной дате. Военные моряки привели в порядок более 2000 памятников и мемориалов. На флотах проведено свыше 8000 памятных мероприятий. Более 1500 ветеранов получили поздравления от нынешних защитников Отечества, продолжающих славные традиции, заложенные фронтовиками», - рассказал главнокомандующий.

Однако особым событием по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Как сообщил Николай Евменов, зрители увидят грандиозное по своему масштабу зрелище. В Параде примут участие 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих, являющихся наследниками поколения победителей. Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие.

«Отмечу, что в Кронштадт уже стали прибывать первые корабли и катера. Первыми прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг", два больших десантных корабля и корвет Балтийского флота "Стойкий", отряд противодиверсионных катеров Северного флота. Вчера в Кронштадт зашел отряд противодиверсионных, патрульных и десантных кораблей Каспийской флотилии. Проведены подготовительные работы в местах рейдовых стоянок, модернизирована система навигационно-гидрографического обеспечения подготовки и проведения парада. А основным условием проведения парада станет строгое выполнение всех требований по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - объяснил главком.

В честь 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне на параде планируется проход группы кораблей со знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в годы войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск. На десантных катерах будет размещена военная техника Победы. Это знаменитый танк Т-34-85 и боевая машина БМ-13 «Катюша».

А так как 2020 год для ВМФ ознаменован еще и 200-летием с момента открытия Антарктиды российскими моряками, в Главном военно-морском параде примет участие еще и океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», не так давно прибывшее из экспедиции. В парадном строю с флагом РГО пройдут также новейшие гидрографические суда.

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