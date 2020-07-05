«Тропа выживания»: лучшие кадры второго этапа Всеармейского конкурса «Морской десант-2020»

На полигоне Балтийского флота Хмелевка завершился второй этап Всеармейского конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2020» «Тропа выживания», который проводился для определения рейтинга среди взводов морской пехоты команд-участников конкурса.

По условиям состязаний, военнослужащие в составе взвода морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должны были преодолеть трассу, протяженностью около двух километров, и оборудованную более чем 10 препятствиями по всей протяженности маршрута.

Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, команды на самом последнем отрезке трассы выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке и осуществили транспортировку «раненого» на носилках до финиша.

По итогам состязаний, первое место заняла команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, второе – команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, третье заняли морские пехотинцы Черноморского флота.

В понедельник, 6 июля, состоится третий этап состязаний «Эстафета», после которой будет определен победитель Всеармейского конкурса. На третьем этапе будут участвовать команды в полном составе. Военнослужащим предстоит на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с различными препятствиями, длиной около четырех километров, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.

Всеармейский конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 с 3 по 6 июля. В нем принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.