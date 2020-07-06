Более тысячи военнослужащих ЗВО форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях
Экипажи танков Т-72БА выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.
© Видео: Пресс-служба ЗВО © Фото: Пресс-служба ЗВО
Более тысячи военных общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях.
На специальных водоемах, расположенных на военных полигонах, экипажи танков Т-72БА, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А преодолели водные преграды и выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.
Перед выполнением задач с экипажами провели теоретические занятия по подготовке боевых машин к плаву и практические — по преодолению водных преград, сообщается в пресс-службе ЗВО.
Каждый военнослужащий прошел легкую водолазную подготовку с индивидуальным аварийно-спасательным средством ИП-5.