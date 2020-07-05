В Санкт-Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин и другие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса памяти подводников, погибших на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля 2019 года.
Академик Российской академии художеств скульптор Михаил Переяславец создал мемориал в виде венка, плывущего по волнам. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Минобороны, военнослужащие, родственники.