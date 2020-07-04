Взрывы, стрельба и захват «языка»: как проходят соревнования разведчиков в Кольцово

Одиннадцать команд принимают участие в соревнованиях разведчиков, проходящих в Кольцово в рамках «АрМИ-2020». В мероприятиях задействованы более 150 представителей всех военных округов, которые стремятся доказать, что им нет равных в деле захвата, организации засад и добыче секретных данных.

По условиям одного из конкурсов, автомобиль «противника» подорвался на мине, установленной разведгруппой. Под звуки выстрелов военнослужащие захватывают «языка», а главное -документы. У участников соревнований есть всего несколько минут на то, чтобы подготовиться к передаче радиоданных, зашифровать и отправить донесение.

Чтобы принять участие во всеармейском этапе, команда Черноморского флота преодолела путь в 4,5 тысячи километров. Капитан рассказывает, что ко всем испытаниям по регламенту добавилось еще одно - смена часовых поясов.

Адаптироваться действительно надо быстро, уже на следующий день на смену полигону приходит аэродром, где конкурсанты оттачивают навыки десантирования. Впереди у них новое испытание - марш-бросок по пересеченной местности.

Самый короткий путь - 17 километров. И это если командир правильно сориентируется на незнакомой местности и построит маршрут. Бежать, кстати, участникам соревнований приходится по жаре.

Впереди у конкурсантов стрельбы, метание ножей, вододром и тропа разведчика. Каждое новое испытание - шанс подобраться к первой строчке турнирной таблицы, а значит и праву представить нашу страну на международном этапе конкурса.