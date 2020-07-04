Состоялась церемония открытия этапа конкурса «Морской десант-2020»: видео

Торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2020» состоялась на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

С третьего по шестое июля более 200 морских пехотинцев и курсантов со всей страны будут демонстрировать здесь свою профессиональную выучку, силу, ловкость, меткость стрельбы, а также умение водить бронетранспортеры.

Участникам конкурса предстоит преодолеть более 30 препятствий в трех этапах конкурса. Среди них – «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составит более десяти километров, 600 метров из которых - по воде.

Военнослужащие продемонстрируют мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30-мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Морские пехотинцы выполнят различные физические упражнения, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, преодолеют маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также проведут стрельбы, сообщает Минобороны.

Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

На полигоне не обошлись одной торжественной частью, военнослужащие вышли на первый этап состязаний – «Полоса препятствий». Согласно условиям, каждый член команды в полной амуниции с оружием и в бронежилете должен преодолеть специальную полосу препятствий общей протяженностью 1200 метров.