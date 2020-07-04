Замминистра обороны Евкуров наградил победителей Всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»

В подмосковном Алабино заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков наградили лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации по итогам Всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон».

Накануне на полигоне определились победители Всеармейского этапа одного из самых зрелищных конкурсов Армейских игр «Танковый биатлон».

Наградить победителей приехали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Евкуров и главком Сухопутных войск генерал армии Салюков.

«Поздравляю вас с победой. Вы лучше других справились с поставленной задачей и заслуженно вошли в состав сборной России по «Танковому биатлону». Ваше мастерство и воля дают вам высокое право защищать честь нашей страны в международных соревнованиях. Желаю вам успехов в подготовке к международному этапу и в ходе Армейских игр», - сказал лучшим танковым экипажам Юнус-Бек Евкуров.

В этом году Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» проходил в подмосковном Алабино с 29 июня по 4 июля. Международный этап пройдет также в Алабино с 23 августа по 5 сентября.