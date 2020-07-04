В Коломне наградили победителей Всеармейского конкурса БПЛА «Соколиная охота»

В Коломне на полигоне Ларцевы Поляны состоялась церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по возможностям и выучке расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота».

После пяти дней соревнований был определен победитель в общекомандном зачете, а также призеры соревнований в номинациях лучший расчет комплекса «Элерон-3» и «Орлан-10». Лучшие пилоты и техники БПЛА были удостоены знака беспилотной авиации «За отличие».

Торжественную церемонию награждения провел руководитель конкурса, начальник беспилотной авиации генерал-майор Александр Новиков. Он заявил, что конкурс «Соколиная охота» является одним из важнейших мероприятий демонстрации навыков и возможностей специалистов беспилотной авиации. Свои показатели по сравнению с предыдущими годами улучшили расчеты Восточного военного округа и Северного флота, отметил генерал-майор.

«Уверен, что участие в соревнованиях и полученный в них практический опыт, позволит вам совершенствовать организацию и порядок проведения мероприятий боевой подготовки, с высоким качеством выполнять поставленные перед вами задачи» – сказал Александр Новиков.

В общем зачете по итогам всех упражнений лучшей была признана команда Восточного военного округа. Переходящий кубок имени Героя Социалистического Труда Алексея Туполева вручили руководителю команды председатель Правления Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса ВС «МЕГОПИР» генерал-полковник Зарицкий и председатель Коломенского отделения общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал-майор Шумеев.

В соревнованиях приняли участие расчеты беспилотников военных округов, Северного флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, Сухопутных войск и Росгвардии.

Лучшие операторы беспилотных летательных аппаратов представят Россию в этом конкурсе на АрМИ-2020, финал которых пройдет в Казахстане.