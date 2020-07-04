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Связь любой ценой: в Северной Осетии прошел этап конкурса «Уверенный прием»

Алина Дзгоева
03:17 04.07.2020
По условиям конкурса, телеграфисту необходимо срочно установить связь с командованием, пока охранение отражает атаку диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование на скорость, подкрепленное силой оружия. В рамках Всеармейского конкурса «Уверенный прием» лучшие связисты Южного военного округа (ЮВО) демонстрируют свои навыки на полигоне в Северной Осетии.

По легенде, группа диверсантов сумела добыть разведывательную информацию и спланировала нападение на связистов. Атакуют с трех сторон, пытаясь взять военнослужащих в кольцо. Завязывается ожесточенный бой.

План неприятеля не сработал, диверсантов засекли, и охранение успело занять оборону и открыть ответный огонь. Бойцы уверенно держат свои позиции, давая время телеграфистке сообщить командованию о засаде.

«Нужно установить мачту, я завожу дизель, устанавливаю связь с корреспондентом и записываю аппаратный журнал», - рассказывает старший телеграфист Елена Горлинская.

Развертыванием антенн комплекса занимаются исключительно опытные бойцы. Когда необходимо быть на прямой связи с командованием в тысячах километрах от места дислокации право на ошибку просто нет.

Более сотни военнослужащих уже отработали этот сценарий в рамках конкурса «Уверенный прием». Каждый участник предварительно сдал не менее 30 нормативов для участия.

«Связь - основа управления войсками в бою и от слаженных и быстрых действий экипажей зависит успех выполнения боевых операций. Данный конкурс еще и преемственность, передача знаний и навыков молодому поколению, которое приходит служить в войска», - заявил начальник штаба батальона связи транспортной сети Максим Ющенко.

Из 150 участников конкурса «Уверенный прием» от Южного военного округа в следующий этап пройдут лишь 38 лучших военных связистов. 

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