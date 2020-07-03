Главком ВКС рассказал о развитии аэродромной сети в России

На 25 аэродромах Воздушно-космических сил России ведется реконструкция, два из них – Степь и Воронеж - планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«До 2023 года планируется завершить реконструкцию и развитие инфраструктуры еще на пяти аэродромах - Плесецк, Саваслейка, Нагурская, Кызыл и Буревестник», - добавил он.

Кроме того, по словам Суровикина, ведется проектирование инфраструктуры аэропортов, которые планируется реконструировать в ближайшие годы.

Глава ВКС добавил, что за последние шесть лет новые взлетно-посадочные полосы построены на десяти аэродромах, в том числе и в Арктике.

Суровикин также рассказал о сроках создания Единой космической группировки. Система позволит обеспечить выполнение любых задач по глобальному контролю земного шара.