«Гвоздика» в подарок: кадры учений артиллеристов в горах Таджикистана

Подразделения артиллерии 201-й военной базы Российской Федерации уничтожили террористов и их боевую технику на учениях в горах Таджикистана.

По легенде, огневые точки противника были обнаружены с воздуха, с помощью дронов-разведчиков. По цифровым каналам информацию о неприятеле передали на командный пункт.

Артиллеристы на самоходных гаубицах 2С1 «Гвоздика», совершив марш в район выполнения учебно-боевых задач, выполнили доразведку местности и, укрывшись в седловине гор, заняли закрытые огневые позиции. Стрельбу по целям противника артиллерийские расчеты вели из 122-мм орудий полупрямой наводкой различными типами боеприпасов на дальности от пяти до 15 километров, выполнив более 40 огневых залпов сосредоточенным огнем.

Также российские подразделения отработали противоогневые маневры со сменой и маскировкой огневых позиций для введения противника в заблуждение. Для уничтожения тяжелобронированной техники были задействованы операторы переносных противотанковых комплексов «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель.