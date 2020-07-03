Разведчики «подорвали» железную дорогу под Новосибирском в рамках всеармейского конкурса: видео

Участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» «подорвали» участок железной дороги на третьем этапе всеармейского конкурса.

«Тропа разведчика» считается самым сложным этапом в соревнованиях. Комплекс препятствий включает в себя 22 элемента, имитирующих разрушенное здание, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки.

Более 700 метров преград разведчикам необходимо преодолеть в полной боевой экипировке, неся на себе около 18 килограммов снаряжения.

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 150 военнослужащих. Продлятся игры до девятого июля. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на Армейских международных играх - 2020.