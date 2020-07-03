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В яблочко: в Екатеринбурге завершился четвертый этап всеармейского конкурса «Воин мира»

Ян Брацкий
03:10 03.07.2020
Всеармейский этап конкурса «Воин мира» завершится четвертого июля. 
В яблочко: в Екатеринбурге завершился четвертый этап всеармейского конкурса «Воин мира»
© Фото: Минобороны РФ

Участники всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр - 2020, завершили прохождение четвертого этапа «Снайпер» в Екатеринбурге.

В рамках этапа конкурса представители 13 команд соревновались с целью выявить лучшего военнослужащего в огневой подготовке и стрельбе из автомата АК-74.

Упражнение выполняли согласно жребию: на каждый этап по одному участнику. Представитель команды производил пробные три выстрела, осматривал с судьей мишень, а затем выполнял упражнение. Стрельба выполнялась одиночными выстрелами из положений лежа, с колена и стоя.

На стрельбу из каждого положения было дано соответственно 50, 60 и 70 секунд. Интервалы между каждым положением - 15 секунд, дальность до цели – 100 метров.

Всего в программе конкурса «Воин мира» запланировано проведение пяти этапов. Помимо завершившегося этапа по огневой подготовке «Снайпер», участникам предстоит выявить лучших в боевой подготовке на этапе «Профессионал».

Всеармейский этап конкурса «Воин мира» завершится четвертого июля. Лучшие участники представят Россию на международном этапе в Армении, где уже в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и Казахстана. 
 

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