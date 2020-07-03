Главком ВКС РФ: С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» будет способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом сообщил главный командующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», - сказал он.

Суровикин добавил, что технические характеристики позволяют отнести «Прометей» к первому поколению систем противокосмической обороны. С-500 представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.

Также главнокомандующий ВКС рассказал, что к 2024 году в России будет полностью развернута Единая космическая система.

В Минобороны ранее заявляли, что ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и информирования руководства государства об угрозах ракетного нападения.