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Россия развернет космический эшелон предупрежения

Ян Брацкий
02:49 03.07.2020
В состав российской Единой космической системы войдут спутники, размещаемые на высокоэллиптических и геостационарных орбитах.
Россия развернет космический эшелон предупрежения
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Космический эшелон российской системы предупреждения о возможном ракетном нападении будет развернут к 2024 году. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

«В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов», - заявил главнокомандующий.

Развертывание подобного эшелона, по его мнению, обеспечит выполнение задач по глобальному контролю Земли, а также повысит живучесть системы боевого управления в условиях помехового противодействия. Управлять всеми российскими спутниками на их орбитах будет новейшая унифицированная командно-измерительная система «Топаз».

Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, сообщили ранее в Минобороны. Она позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и информирования руководства государства об угрозах ракетного нападения.

В состав российской космической системы входят новейшие отечественные спутники, размещаемые на высоких орбитах. На опытно-боевое дежурство ЕКС заступила в конце 2017 года. В ее состав входят четыре спутника «Купол». 

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