Точнее и быстрее: в Алабино завершился отборочный этап «Танкового биатлона»

На подмосковном полигоне Алабино состоялся заключительный день отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020. Если накануне трасса утопала в пыли, то после ночных ливней рвы заполнились водой, что добавило испытаний экипажам.

В десяти заездах танкисты должны были поразить пять целей на дальности от 600 метров до двух километров. Экипажи-участники поражали мишени из пушки - кумулятивными снарядами, из зенитного пулемета «Корд», и с помощью противотанкового ручного гранатомета. За каждый промах экипаж получал штрафные круги, а значит терял время.

А на «Танковом биатлоне» помимо точной стрельбы, важна и скорость. Механики-водители должны быстро и без осечек провести танк по трассе. Опасность может представлять любая преграда: 30-метровый брод, косогор, колейный мост или «минное» поле. Одним из самых сложных и зрелищных препятствий является противотанковый ров. Кто из экипажей меньше всех допустил ошибок и точнее отстрелялся, тот представит Россию на АрМИ-2020.