Ту-142 Северного флота выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами трех морей

Три самолета противолодочной авиации Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной части Атлантики. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью семь тысяч километров.

Экипажи Ту-142 отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне. Во время обратного маршрута летчики противолодочных самолетов Северного флота осуществили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС РФ.

«На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии», - говорится в сообщении.

Самолеты МиГ-31 осуществляли истребительно-авиационное прикрытие Ту-142 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.

Отмечается, что самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств.