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В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Андрей Аркадьев
17:11 03.07.2020
В российском военном ведомстве заявили, что его оценки существенно искажают реальные события.
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин отреагировал на высказывания бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В принципе в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события», - сказал замглавы российского военного ведомства.

Второго февраля прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Американская сторона заявила, что новые крылатые ракеты типа 9М729 «нарушают» положения договора. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

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