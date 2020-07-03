Атомная подлодка «Князь Владимир» прибыла в Гаджиево

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» в пятницу 3 июля прибыл к месту постоянной службы - в базу Гаджиево Мурманской области.

Подводников встречали командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители командования подводных сил СФ, сообщает пресс-служба Северного флота.

Ранее сообщалось, что «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море. В течение нескольких дней экипаж крейсера отрабатывал ряд плановых задач, а также проверял работу систем и механизмов корабля.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».

Основное вооружение подлодок - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».