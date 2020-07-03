Стрельба из пушек и гонки на скорость: в Подмосковье прошли первые заезды «Танкового биатлона»

Первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020 состоялись на подмосковном полигоне Алабино.

Соревнования продолжались два дня подряд, 2 и 3 июля. За это время экипажи-участники совершили около десяти заездов, в каждом из которых необходимо было поразить пять мишеней из пушки и пулеметов.

Маршрут для танков состоял из искусственных и естественных препятствий, включая брод, косогор, противотанковый ров и минное поле, также были предусмотрены специальные участки для обгона на скорость.