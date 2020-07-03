Иностранные самолеты-разведчики 25 раз за неделю подлетали к границам России

Иностранные самолеты 25 раз в течение недели были замечены у российских границ во время выполнения разведывательных полетов. Об этом свидетельствует опубликованная Министерством обороны инфографика.

Двадцать пять самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС. Кроме того, к границам приближались семь беспилотных летательных аппаратов. Нарушений государственной границы Российской Федерации допущено не было.

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Экипажи российских истребителей, несущие дежурство по противовоздушной-обороне, десять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов.

В Минобороны также сообщили, что за минувшую неделю в рамках боевой подготовки российские летчики выполнили 214 летных смен на 65 аэродромах. При этом, в море находились свыше 60 подлодок и судов обеспечения.