Главком ВКС РФ озвучил сроки создания Единой космической группировки

Реализация третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС) в России начнется в 2022 году, а к 2024 году группировка будет полностью развернута. Об этом сообщил главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

«В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил Российской Федерации, а с 2023 года - развертывание высокоорбитальной космической системы разведки. В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов», - заявил Суровикин в интервью.

Российская Единая космическая система, после окончательного завершения ее развертывания, позволит обеспечить выполнение любых задач по глобальному контролю земного шара, а также поспособствует повышению живучести систем боевого управления в условиях помехового противодействия.

Управлять всеми российскими спутниками на их орбитах будет новейшая унифицированная командно-измерительная система «Топаз», о создании которой также рассказал главнокомандующий ВКС РФ.