Соединили берега: военные инженеры построили мост через «реку» в Ростовской области

В Ростовской области проходит этап конкурса «Безопасный маршрут» среди инженеров Южного военного округа. Во время состязания отряд обеспечения движения впереди и прокладывает маршрут в непроходимых для всех остальных машин условиях.

Вначале едет бронетранспортер, за ним можно увидеть полный комплект тяжелого механизированного моста ТММ-3, далее путепрокладчик БАД-2, и замыкает колону инженерная машина разграждения ИМР-2.

В этот раз задача у отдельной инженерной бригады Южного военного округа - добиться права представлять Россию на Армейских международных играх в конкурсе «Безопасный маршрут».

Самая трудоемкая часть соревнований - развернуть как можно быстрее тяжелый механизированный мост - это достижение военной инженерии, которое до сих пор не имеет альтернативы. Первое препятствие - глубокий метровый ров 40 метров в длину.

«Если сравнивать с прошлым годом, то у нас добавилось преодоление брода. Но брод у нас сымитирован, так как водоемов не имеется на данном полигоне», - рассказал командир инженерно-дорожной роты Денис Шевцов.

По мнению военнослужащего, это единственное неудобство в новых условиях. Под его началом команда принимает участие в играх уже в шестой раз. Основной костяк сформирован был еще в 2015 году и не меняется, поэтому каждое совместное действие команды отработано и доведено до автоматизма. Под контролем даже нештатные ситуации, как, например, внезапная поломка выносной опоры.

Звено устанавливают с помощью гидропривода на выносные опоры. Далее расчет закрывает их замки, чтобы во время движения по мосту тяжелой техники конструкция не просела.

Инженерная машина разграждения ИМР-2 пробивает завалы из бревен, не оставляя следов от глубокой ямы. Таким машинам не страшны даже мины. Следом шлифует землю путепрокладчик - инженерный танк БАТ-2.

В прошлом году в программу соревнований были добавлены инженерно-штурмовые отделения. Так что теперь в составе команды на время они десантируются, штурмуют здания, преодолевают препятствия и успешно проводят разминирование.

За право представить страну на «Безопасном маршруте» в этом году боролись десять команд из всех военных округов. Но представители 11-ой отдельной инженерной бригады Южного военного округа в шестой раз доказали, что лучше них этого пока не может никто другой.