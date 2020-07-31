Войска ЗВО израсходовали более 14 тысяч тонн ракет и боеприпасов в 2020 году

В 2020 году в ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа уже израсходовали более 14,6 тысячи тонн ракет и боеприпасов.

«В соответствии с планами боевой подготовки организована бесперебойная подача ракет и боеприпасов в войска. В текущем году подано уже 14,6 тысячи тонн, что позволило увеличить интенсивность занятий днем и ночью на 4% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году в войска подано более 16,3 тысячи тонн боеприпасов, что на 8% больше, чем в 2018 году», - сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Выстроенная система подачи ракет и боеприпасов позволила не сорвать ни одно мероприятие по боевой подготовке, несмотря на широкую номенклатуру - от более 400 видов боеприпасов к стрелковому вооружению, артиллерийских боеприпасов, а также авиационных средств поражения для боевых самолетов и вертолетов, зенитных ракетных установок и систем, например С-400 «Триумф», ракет к реактивным системам залпового огня, оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» и т. д.

1 августа отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации.