Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов открыл заседание Военного комитета ОДКБ

«Позвольте поздравить наших белорусских друзей с Днем Независимости Республики Беларусь. 76 лет назад 3 июля 1944 года город Минск был освобожден от немецких захватчиков», - сказал Герасимов.

«Информирую Вас о том, что в составе Военного комитета произошли изменения. На должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Армения назначен генерал-лейтенант Гаспарян Оник Викторович», - сообщил Герасимов и поздравил коллегу с назначением.

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