«Десантный взвод»: бойцы ВДВ выполнили прыжки с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ

На аэродроме Шабаны под Псковом завершился очередной этап конкурса среди десантников «Десантный взвод», который проходит в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Военнослужащие десантировались с трех вертолетов Ми-8АМТШ, прибыли в пункт сбора, а оттуда вместе с парашютами совершили забег к следующему пункту.

«После парашютного двоеборья, десантникам было отведено пять минут для подготовки к старту на десятикилометровый марш-бросок в экипировке. За это время всему личному составу необходимо взвесить обмундирование, вес которого не должен превышать восемь килограммов, и выйти на старт марш-броска. Финишировав, каждый участник подтвердил свою личность у судей, а также повторно прошел процедуру взвешивания обмундирования», - говорится в сообщении.

По итогам прошедшего этапа лучшее время показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, вторыми стали десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, на третьем месте Тульские десантники.