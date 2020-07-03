Военные врачи завершили лечение пациентов с COVID-19 в Дагестане

Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили работу по оказанию помощи населению Республики Дагестан в борьбе с распространением COVID-19.

Более месяца военные медики работали в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск. Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также около 1,5 тысяч граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов.

Власти республики в лице исполняющего обязанности главы Ботлихского района Руслана Гамзатова поблагодарили военных специалистов за оказанную помощь и вручили медикам почетные грамоты и памятные сувениры.

«Спасибо каждому из вас за то, что вы приехали, за то, что в непривычной для вас обстановке вы быстро сориентировались и с честью выполнили свой воинский долг. От имени каждого жителя республики хочу выразить вам искренние слова благодарности. Не думайте, что мы это забудем, мы знаем и помним все, что вы сделали для нас. Каждого из вас я буду ждать в следующий раз в качестве дорого гостя», - сказал Гамзатов.

В настоящее время военные полевые госпитали завершили прием на стационарное лечение. Дальнейшая помощь пациентам будет оказываться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости, в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны, построенных в городах Дербент, Каспийск и Хасавюрт.

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу.