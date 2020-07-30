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Исполины огня: артиллерию большой мощности задействовали в ходе учений на Северном Кавказе

Ян Брацкий
06:11 30.07.2020
Огонь велся из 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М «Малка».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллерия большой мощности уничтожила важные объекты условного противника в ходе учений в горах Северного Кавказа. Этап боевой стрельбы провели в рамках двусторонних учений батальонных тактических групп артиллерийского соединения 58-ой общевойсковой армии, дислоцированного в Ингушетии.

На полигоне Тарское в Северной Осетии расчеты беспилотных летательных аппаратов выполнили воздушную разведку и обнаружили позиции артиллерийских систем условного противника. Данные были переданы на командный пункт батарей.

Огневой удар нанесли подразделения артиллерии большой мощности, в том числе батареи 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М «Малка».

После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника, артиллерийские подразделения совершили противоогневой маневр и поразили сосредоточенным огнем опорные пункты «боевиков».

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии. В учениях задействовано более пяти тысяч военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более десяти специальных учений.

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