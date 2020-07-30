Вода и земля: кадры совместных стрельб фрегата «Адмирал Эссен» и «Утеса» на Черном море

На Черноморском флоте экипаж фрегата «Адмирал Эссен» принял участие в двусторонних учениях с расчетами противокорабельных ракетных комплексов шахтного базирования «Утес».

В ходе мероприятий боевой расчет комплекса отработал алгоритм действий при обнаружении корабля условного противника и выполнил ракетную стрельбу по морской цели ракетой «Прогресс».

В свою очередь, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» взял на сопровождение воздушную цель и успешно поразил ее на заданной дистанции и высоте из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Результаты выполнения ракетных стрельб, траектория полета мишени комплекса «Утес» и ее поражение корабельным зенитным ракетным комплексом были зафиксированы расчетами беспилотных летательных аппаратов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.