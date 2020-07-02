В Екатеринбурге завершились спортивный и творческий этапы конкурса «Воин мира»

В Центральном военном округе (ЦВО) военнослужащие приняли участие в спортивном и творческом этапах Всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», который проходит в рамках Армейских международных игр в 2020 году (АрМИ-2020), в Екатеринбурге.

В рамках спортивного этапа «Атлет» представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость. Комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет» стало наиболее трудной частью этапа, прошедшей на военном полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие преодолели дистанцию 1 500-2 000 метров, в ходе которой выполнили метание гранат на точность и дальность, стрельбу из автомата АК-74 из положения лежа по трем видам мишеней, а также метание ножей.

Литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер» ("Сударыня") прошел на сцене окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Участники конкурса представили 70 творческих номеров в четырех номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение, которые оценивались по нескольким критериям: сценическое мастерство, оригинальность и художественное оформление номера. Судьи также давали оценку вокальным, хореографическим и ораторским данным конкурсантов.

Всего в конкурсе «Воин мира» участвуют 78 военнослужащих из 13 команд Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления и Военного университета Минобороны, а также Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.