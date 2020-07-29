Смотрящие в небо: расчеты С-400 и «Панцирь-С» подняты по тревоге в Поволжье

Расчеты ЗРК С-400, а также экипажи ЗРПК «Панцирь-С» зенитного ракетного полка, дислоцированного в Саратовской области, были подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений.

В настоящее время расчеты совершили 50-километровый марш в указанный позиционный район. Военнослужащие отработали нормативы по развертыванию зенитных ракетных систем и заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне своей ответственности.

В учениях задействовано около 200 человек личного состава и более 70 единиц техники. Маневры пройдут в несколько этапов, основным станет боевая стрельба на полигоне в Астраханской области по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.