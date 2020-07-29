Бесшумная сила: кадры учений морпехов Балтфлота по управлению БТР на воде

В соединении морской пехоты Балтийского флота завершается практическая подготовка механиков-водителей по управлению БТР-82А на плаву во время плановой высадки морского десанта. До начала тренировок на воде военнослужащие прошли теоретическую подготовку и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий.

После этого механики-водители подготовили технику к преодолению водных преград, с проверкой герметичности боевых машин.

На специально оборудованном участке Калининградского залива морские пехотинцы отработали элементы подготовки техники по преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения боевых машин на плаву.

Военнослужащие отработали умение преодолевать водную преграду в составе подразделений, развертывание их в боевой порядок, движение в составе подразделения, стрельбу на ходу и умение держать дистанцию между машинами.

В начале августа на полигоне Хмелевка будет привлечено более 20 бронетранспортеров для участия в высадке морского десанта со штатными водителями. Также к маневрам будет привлечена и другая колесная, гусеничная бронированная и автомобильная техника.