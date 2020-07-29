Удар «Грачей»: Су-25СМ разбомбили объекты «врага» в Киргизии

Экипажи самолетов Су-25СМ в ходе учений на российской военной базе в Киргизии нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам условного противника, укрывавшегося в горах.

В результате удара были уничтожены командный пункт, техника и огневые средства «врага», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Во время учений было выпущено более 50 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух - поверхность», а также сброшено около 20 авиационных бомб.

Заход на боевое применение выполнялся экипажами со стороны озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2,5 тысячи метров.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.