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Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Андрей Аркадьев
10:58 29.07.2020
Их сопровождают самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Черноморском флоте начались учения, в которых принимают участие свыше 20 экипажей кораблей, сообщает пресс-служба флота.

В мероприятиях задействованы фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота.

Корабли вышли на полигоны боевой подготовки в составе тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, добавили в пресс-службе. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского Военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

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