Единый кулак: подразделения ЦВО провели совместную операцию по уничтожению «боевиков» под Оренбургом
В учениях приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие танковых, огнеметных и зенитных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели совместную операцию по разгрому условного противника на полигоне в Оренбургской области.
По замыслу учений, танкистам предстояло уничтожить бронетехнику противника, прорвать его оборону и обеспечить нанесение удара огнеметными подразделениями. Огнеметчики, используя РПО-А «Шмель», атаковали джихадмобили и командные пункты условного противника.
После чего, зенитчики с помощью зенитных установок ЗУ-23-2, на базе автомобилей «Урал», остановили контратаку боевиков, которая проводилась при поддержке автомобилей с установленными на них противотанковыми ракетными комплексами.