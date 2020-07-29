Единый кулак: подразделения ЦВО провели совместную операцию по уничтожению «боевиков» под Оренбургом

Военнослужащие танковых, огнеметных и зенитных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели совместную операцию по разгрому условного противника на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу учений, танкистам предстояло уничтожить бронетехнику противника, прорвать его оборону и обеспечить нанесение удара огнеметными подразделениями. Огнеметчики, используя РПО-А «Шмель», атаковали джихадмобили и командные пункты условного противника.

После чего, зенитчики с помощью зенитных установок ЗУ-23-2, на базе автомобилей «Урал», остановили контратаку боевиков, которая проводилась при поддержке автомобилей с установленными на них противотанковыми ракетными комплексами.