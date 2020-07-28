Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
МиГ-29 был доставлен в разобранном виде: хвостовое оперение и крылья устанавливались на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закреплялся в кабине «Антея».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипаж самолета Ан-22 «Антей» военно-транспортной авиации (ВТА) осуществил переброску МиГ-29 из Московской в Тверскую область. Истребитель будет установлен на территории Тверского суворовского училища.
МиГ-29 был доставлен в разобранном виде. Хвостовое оперение и крылья устанавливались на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закреплялся в кабине «Антея».
После доставки МиГ-29 на аэродром Мигалово в Твери истребитель будет собран специалистами инженерно-авиационной службы на базе технико-эксплуатационной части тверского соединения ВТА.