Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область

Экипаж самолета Ан-22 «Антей» военно-транспортной авиации (ВТА) осуществил переброску МиГ-29 из Московской в Тверскую область. Истребитель будет установлен на территории Тверского суворовского училища.

МиГ-29 был доставлен в разобранном виде. Хвостовое оперение и крылья устанавливались на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закреплялся в кабине «Антея».

После доставки МиГ-29 на аэродром Мигалово в Твери истребитель будет собран специалистами инженерно-авиационной службы на базе технико-эксплуатационной части тверского соединения ВТА.