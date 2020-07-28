На территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья стартовали батальонные учения

Более пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двусторонних батальонных тактических учений на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.

Тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на полигоны, где им предстоит выполнить учебные задачи с проведением боевых стрельб.

Также свои отдельные задачи выполнят подразделения различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие.

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Командующий войсками ЮВО поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

«Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при совершении подразделениями маршей и в ходе розыгрышей тактических эпизодов», – потребовал командующий.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более десяти специальных учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.