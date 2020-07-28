Минобороны РФ: перелет Су-27 из Карелии в Калининград был плановым и без нарушения границ

Российские истребители Су-27 морской авиации ВМФ РФ 28 июля планово перелетели из Карелии на аэродром под Калининградом, границы других государств нарушены не были. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область», - отметили в ведомстве.

Полет проходил по согласованному маршруту. В ходе следования по нему экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

Перелет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государства, что подтверждается средствами объективного контроля.