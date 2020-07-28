Шесть тысяч метров над землей: экипажи Су-34 и МиГ-31 выполнили дозаправку в небе над Уралом

В небе над Челябинской областью воздушный танкер Ил-78 заправил топливом два десятка самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа.

Танкер Ил-78 способен поднять на высоту шесть тысяч метров 120 тонн авиационного керосина. Такого количества горючего достаточно, чтобы дозаправить в воздухе две эскадрильи менее чем за час.

Набрав нужную высоту, экипаж танкера выпустил из-под крыльев конусы – зонды, заправочные шланги длиной 26 метров. Их диаметр всего 20 сантиметров. В это игольное ушко полуторометровой штангой на предельно низкой скорости должны попасть пилоты Су-34. Для этого экипаж истребителя - бомбардировщика на доли секунды добавил обороты двигателя, и скорость машины увеличилась более чем на 100 километров в час.

Дозаправка истребителя-бомбардировщика Су-34 длится пять – семь минут. Две тонны горючего за минуту перекачивает танкер в баки современной боевой машины.

После дозаправки пилот снизил скорость. От натяжения защелка на штанге автоматически раскрылась и зонт отсоединился. Экипаж поймал нужный воздушный поток и ушел вниз от Ил-78. Впервые дозаправку в воздухе без инструктора отработали молодые пилоты МиГ-31БМ.

На скорости 550 километров в час к Ил-78 подошел перехватчик. Многотонные машины шли практически крыло к крылу. Расстояние между ними предельно мало - всего десять метров. Экипаж перехватчика пристыковыл заправочный зонт, после чего началась дозаправка.

Всего летчики выполнили более 50 полетов с аэродрома Шагол в Челябинской области. Было сделано 150 стыковок и подходов к авиационному танкеру, в том числе 60 ночных дозаправок.