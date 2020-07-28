«Ударный» батальон общевойсковой армии ЗВО остановил «противника» в Воронежской области

«Ударный» батальон общевойсковой армии остановил «противника» на учениях на полигоне Криница в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Мотострелковые подразделения, снайперы и танкисты полка совершили многокилометровые марш на незнакомый военный полигон для проверки боевой готовности и слаженности действий разнородной группировки войск в ходе тактических учений», - говорится в сообщении.

Мотострелки заблокировали неприятеля на выгодном рубеже, а также огнем из 125-мм орудий танков Т-72БА и боевых машин пехоты БМП-2 уничтожили опорные пункты «противника».

«В ходе учения военнослужащие отработали организацию системы управления войсками с помощью единой системы тактического звена, а также нестандартные решения задач для блокирования нападения "противника"», - сообщает пресс-служба.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.