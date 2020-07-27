Бойцы спецназа ЗВО десантировались под Псковом: видео

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, выполнили более 500 прыжков с парашютом в ходе занятий по парашютно-десантной подготовке в Псковской области.

В рамках занятий бойцы спецназа прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действия при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе, освоили новые виды парашютных систем «Арбалет».

Каждый из военнослужащих совершил прыжок с парашютом с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма. После совершения прыжка из вертолета Ми-8, группам спецназа предстояло собраться в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой местности, протяженностью более пяти километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника. В обучении военнослужащих были задействованы опытные наставники, многие из которых имеют боевой опыт.