Бойцы высокогорных подразделений преодолели «Горную полосу препятствий»

Восемь высокогорных подразделений Вооруженных Сил России преодолели самое сложное задание конкурса «Горная полоса препятствий» в районе города Тырныауз в Приэльбрусье.

Лучших определяли в ходе третьего и четвертого дня Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо - 2020». Его участники проявили свои навыки в прохождении одного из самых сложных этапов конкурса - «Горная полоса препятствий».

«Мы определяем лучшие подразделения, которые представляют военные округа, воздушно-десантные войска, Северный флот и военные учебные заведения, где практикуется горная подготовка. Новинкой этого сезона будет парный скоростной забег на западную вершину Эльбруса», - рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

Данный конкурс проводится для того, чтобы оценить способность боевых подразделений выполнять задачи в горах, добавил он. При выполнении упражнений военнослужащие преодолели спуски и подъемы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса, отработали метание гранат на дальность в условиях крутого склона, спуск и подъем груза.

По условиям конкурса все преграды военнослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением. В ходе первых соревновательных дней участники состязались в ориентировании в горной местности и преодолении горных склонов одиночно и в связках.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится четвертого августа 2020 года в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».