Су-27 ВКС РФ перехватил разведчик ВМС США над Черным морем: видео

Двадцать седьмого июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.