Ювелирная точность: кадры дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-95МС в небе над Поволжьем

В небе над Саратовской областью экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78. Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимали участие молодые офицеры.

Взлет самолетов дальней авиации выполнялся с разных аэродромов. Тренировочная дозаправка проводилась в дневное время суток на высоте свыше пяти тысяч метров и скорости около 600 километров в час. Во время дозаправки расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

В летной подготовке экипажей дальней авиации отработка данных воздушных элементов является одной из наиболее сложных и одновременно необходимых, позволяющих значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования. Отработка элементов летной подготовки экипажей дальней авиации выполняется регулярно.