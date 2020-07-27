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Водный мир: как проходит тренировка водолазов в уникальном УТК в Новороссийске

Анастасия Фириченкова
16:43 27.07.2020
Только в этом учебно-тренировочном комплексе есть точная копия спасательного люка подводной лодки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Новороссийске на единственном в России учебно-тренировочном комплексе «Афалина» началась отработка различных задач водолазами. Специалисты отрабатывают навыки по снятию посторонних предметов с гребных винтов, заделку пробоин и многое другое.

Водолазы готовы к спуску. Позиции заняты. На трапе включают аппарат подачи кислорода. Начинается погружение. У каждого разное снаряжение. Кто-то ныряет с баллонами АВМ-12, кто-то с принудительной подачей кислорода с помощью шланга через пост. Моряки на тренажерах учатся ремонтировать корабли прямо в воде.

«Здесь отрабатываются навыки по устранению недостатков, это снятие посторонних предметов с гребных винтов, второй момент заделка повреждений вплоть до наложения пластырей, заделка пробоин и вплоть до проведения сварки в том числе», - рассказал председатель комиссии по проведению государственных испытаний на УТК «Афалина» Сергей Пьянков.

Одновременная отработка различных задач в одном месте стала возможна благодаря уникальному и единственному в России учебно-тренировочному комплексу «Афалина», который открыл на набережной Новороссийкой военно-морской базы командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

После открытия состоялась демонстрация возможностей комплекса. Бассейн глубиной пять метров. Пока водолазы работают на дне, на поверхности можно проводить отработку задач на спасательных плотах. Уникальность УТК в том, что здесь подводники могут тренировать выход из аварийной подводной лодки через торпедный аппарат.

Водолазу надо пройти тренажер, расположенный в «Афалине» этажом ниже. Он состоит из предкамеры, затем торпедный аппарат, по которому подводник проползает девять метров. И попадает в «выгородку». Все это время за подводником можно наблюдать либо в иллюминатор, либо в монитор. Для этого здесь установлена видеокамера. Также существуют обратная связь и подсветка.

Каждый военнослужащий под пристальным вниманием инструктора. А еще только в этом учебно-тренировочном комплексе есть точная копия спасательного люка подводной лодки. Сначала водолаз попадает во входной отсек, там его герметично закрывают, чтобы выровнять давление, и затем он поднимается вверх по 12-метровой затопленной шахте к люку. Также будет водный пузырь, потом непосредственно выход подводника из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия.

Нормативов как таковых здесь нет. Все это не на скорость, а на выживание. И в принципе умение выбраться наружу с большой глубины в случае беды в реальной жизни. Поэтому инструкторы оценивают в первую очередь правильность и точность выполнения упражнения.

Кроме того, был открыт еще один тренировочный комплекс - «Гефест». На нем моряки учатся покорять не только водную стихию, но и справляться с внезапно возникшим огнем на борту судна, а значит, быть готовыми встретить любую беду во всеоружии.

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