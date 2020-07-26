Праздничный строй: кадры парада в День ВМФ во Владивостоке
За «Варягом» в праздничном строю – еще шесть кораблей, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры парада в День ВМФ во Владивостоке.
На кадрах видны украшенные флагами корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю. На каждом из них можно увидеть моряков в белоснежной парадной форме.
Их поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На флагмане флота ракетном крейсере «Варяг» его встретил почетный караул.
За «Варягом» в праздничном строю – еще шесть кораблей, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Всего в мероприятиях задействованы более 2,1 тысячи военнослужащих.