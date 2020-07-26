Праздничный строй: кадры парада в День ВМФ во Владивостоке

«Звезда» публикует кадры парада в День ВМФ во Владивостоке.

На кадрах видны украшенные флагами корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю. На каждом из них можно увидеть моряков в белоснежной парадной форме.

Их поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На флагмане флота ракетном крейсере «Варяг» его встретил почетный караул.

За «Варягом» в праздничном строю – еще шесть кораблей, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Всего в мероприятиях задействованы более 2,1 тысячи военнослужащих.